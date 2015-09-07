На Венеціанському фестивалі режисер присвятив отриманий приз Сенцову

"Тільки бажання свободи для жителів своєї країни привело Олега Сенцова до жорстокого тюремного ув'язнення на 20 років", - вважає іранський режисер, повідомляє Російська служба ВВС.

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Зі слів Махмальбафа, він дізнався про долю Сенцова від Олексія Медведєва, програмного директора фестивалю "Край світу", який проходив на Сахаліні в серпні цього року.

Російський суд 25 серпня визнав Сенцова винним в організації терористичного спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Прокуратура вимагала для Сенцова 23 роки колонії.

Судовий процес викликав протести з боку відомих російських і світових кіномитців.

"За останні роки ми чули багато заяв від російських лідерів, що Росія знайшла свій незалежний голос і готова відігравати важливу роль на світовій арені. Ці твердження, звичайно, можна тільки підтримати. Але також важливо пам'ятати, що національне відродження неможливо на основі брехні і пропаганди ", - підкреслив Мохсен Махмальбаф.

В Ірані фільми Махмальбафа неодноразово перебували під забороною. У 2006 році він отримав премію імені Сергія Параджанова за видатний художній внесок у світовий кінематограф.