Президент днями збере засідання РНБО для обговорення військового бюджету на 2016 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час розширеного засідання уряду.

"З дня на день відбудеться засідання РНБО, присвячене військовому бюджету на наступний рік", - сказав він.

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Президент наголосив на необхідності збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил і бійців Національної гвардії.

"Якщо ми говоримо про контрактну армію - кожен контрактник повинен отримувати гідне грошове забезпечення", - сказав Порошенко.