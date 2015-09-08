Президент днями збере засідання РНБО для обговорення військового бюджету на 2016 рік
14:11, 08 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив, що днями відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене обговоренню військового бюджету на наступний рік.
Засідання РНБО буде присвячене військовому бюджету на 2015 рік / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час розширеного засідання уряду.
"З дня на день відбудеться засідання РНБО, присвячене військовому бюджету на наступний рік", - сказав він.
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Президент наголосив на необхідності збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил і бійців Національної гвардії.
"Якщо ми говоримо про контрактну армію - кожен контрактник повинен отримувати гідне грошове забезпечення", - сказав Порошенко.
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