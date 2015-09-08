Президент озвучив наміри терористів під ВР: друга граната мала поцілити у вікно парламенту

Про це він заявив на розширеному позачерговому засіданні Кабінету міністрів у вівторок, пише Українська правда.

"Зараз можу сказати план, який був у терористів: покрити димом виконавців – для того, щоб захистити їх від відеоспостереження і не дати встановити особу злочинців, які планували вбити людей і зробити цю провокацію", - заявив Порошенко.

"І саме тому представники Національної гвардії викидали димові шашки, щоб не дати покрити злочинців – не гранати, а димові шашки відкидали, щоби забезпечити потім розслідування злочину", - сказав він.

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За словами президента, "перша граната мала вразити нацгвардійців, викликавши вогонь у відповідь, друга граната призначалася для вікна Верховної Ради".

"Це спеціальна граната – не РГД-5, яка підривається через 5-6 секунд після того, як вона падає, а це РГО, яка підривається одразу після контакту з будь-якою поверхнею, в тому числі зі склом Верховної Ради, яке було обліплене депутатами і журналістами. 700 фрагментів, які мали вилетіти звідти – уявіть собі кількість жертв Верховної Ради", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.