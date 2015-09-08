Порошенко налякав членів уряду: Це буде жах, коли ви дізнаєтесь про плани терористів

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, закликавши зберегти єдність в країні, пише Українська правда.

Водночас Порошенко повідомив, що найближчим часом стануть відомі подробиці подій під Верховною Радою 31 серпня, які шокують українців.

"Найближчим часом стануть відомі подробиці подій 31 серпня, які нададуть слідчі органи. Це буде жах, коли ви почуєте плани терористів, що вони збиралися зробити", - сказав він.

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Він звинуватив деяких політиків у розхитуванні ситуації в країні.

За його словами, "частина політикуму вирішила, що зовнішні ризики вже неактуальні, і зараз саме час розпалювати внутрішній конфлікт".

"Заради зайвих місць у районних радах, ці політики готові і гранати кидати під Верховною Радою, і всю країну підпалити", - заявив президент.

Він наголосив, що Росія робить на це ставку.

"Ще раз закликаю всі політичні сили до консолідації", - сказав Пoрошенко.

Нагадаємо, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а також членів "Свободи" Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.