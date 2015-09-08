Квіташвілі заявив, що критикою уряду Саакашвілі не здобуде політичних балів

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі в ефірі ТСН.

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Крім того, міністр зауважив, що звик до швидких змін у Грузії, а в Україні вони відбуваються повільніше.

Олександр Квіташвілі - грузинський і український державний діяч. З 2 грудня 2014 року - міністр охорони здоров'я України. 2 грудня 2014 року президент Петро Порошенко надав Олександру Квіташвілі українське громадянство. Пізніше Олександ Квіташвілі подав у відставку. Заява про звільнення знаходиться на розгляді Верховної Ради.