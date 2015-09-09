Порошенко підписав указ про забезпечення проведення місцевих виборів 25 жовтня

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про забезпечення проведення демократичних, чесних і прозорих місцевих виборів 25 жовтня 2015 року".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний указ глава держави підписав під час засідання Ради регіонального розвитку. Читайте такожПорошенко: ВР після місцевих виборів ухвалить у другому читанні зміни до Конституції Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Верховна Рада ухвалила закон про проведення перших місцевих виборів в об'єднаних громадах 25 жовтня.

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