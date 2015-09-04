Рада ухвалила закон про проведення перших місцевих виборів в об'єднаних громадах 25 жовтня

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (№3008) проголосували 227 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

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Як зазначив голова комітету Ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, відповідно до закону, у разі ухвалення сільськими, селищними, міськими радами рішення про добровільне об'єднання територіальних громад та у разі підтримки такого об'єднання на місцевому референдумі, сільський, селищний, міський голова тергромади звертається до Ради міністрів АР Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до ЦВК щодо прийняття рішення про призначення перших виборів депутатів та відповідних голів.

Своєю чергою Рада міністрів АРК або облдержадміністрація протягом 10 робочих днів з дня ухвалення рішення про об'єднання тергромад просить Центральна виборча комісія прийняти рішення про призначення перших виборів.

ЦВК може призначити перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2015 року.

Такі вибори проводяться в порядку і в строки, встановлені законом про місцеві вибори, з низкою особливостей.

Також встановлюється, що ЦВК в день призначення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших таких виборів. В разі необхідності Центрвиборчком переглядає кількість територіальних одномандатних виборчих округів та розмір грошової застави.

Встановлюється також, що територіальна виборча комісія, відповідно до закону про місцеві вибори, утворює одномандатні виборчі округи у порядку, передбаченому законом про місцеві вибори, але не пізніше ніж за 35 днів до дня голосування.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.