Президент запевнив, що жителі Маріуполя голосуватимуть 25 жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.

“Моя позиція щодо виборів на контрольованій нами частині території Донбасу... Я за те, щоб вибори були всюди, за винятком тих районів, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення і де є загроза спонтанних непрогнозованих обстрілів, де ми просто не зможемо захистити людей”, - сказав він.

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Порошенко додав, що вибори на тих територіях парламент призначить після стабілізації ситуації.

Крім того, глава держави вкотре наголосив, що жителі Маріуполя голосуватимуть 25 жовтня.

Нагадаємо, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський направив у ЦВК подання з аргументацією про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня в деяких містах і районах Донецької області, зокрема у Маріуполі.