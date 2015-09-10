Україна і Польща планують подвоїти кількість пунктів митного огляду на кордоні – Яценюк

Як повідомили в прес-службі уряду, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач у Варшаві.

«Сьогодні ми разом ухвалили рішення про негайний початок переговорів про підписання нової угоди про пункти спільного контролю на митницях», - цитує Яценюка прес-служба.

Яценюк нагадав, що наразі працюють чотири таких пункти. «Але ми впровадимо спільний контроль на восьми таких пунктах», - зазначив очільник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, Україна і Польща підписали кредитну угоду, яка передбачає виділення нашій країні кредиту на 100 млн євро на умовах пов'язаної допомоги на реалізацію проектів розвитку прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску через українсько-польський кордон. Угоду було підписано під час візиту української урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком до Варшави.

Документ підписали міністри фінансів України й Польщі Наталя Яресько і Матеуш Щурек. Як наголосили в уряді, кредит виділяється на 30 років під 0,15% річних. Як зазначив прем'єр-міністр Яценюк, кошти буде спрямовано на будівництво восьми пунктів пропуску, через які щоденно проходять 50 тис. осіб, 15 тис. автомобілів і 2 тис. великих вантажівок. 60% коштів буде спрямовано на будівництво доріг у цих пунктах, 40% коштів на будівництво інфраструктури. При цьому Яценюк зазначив, що до будівельних робіт активно залучатиметься польський бізнес.