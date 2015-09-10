Яценюк: Україна вітає намір Польщі сприяти врегулюванню українсько-російського конфлікту

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, Глава Польської держави підтвердив незмінну підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Він зазначив, що конфлікт в Україні потребує довготривалого врегулювання, що стане можливим завдяки залученню до переговорного процесу сусідніх з Україною держав, що розуміють і твердо підтримують Україну.

Читайте такожТак як Польща розуміє Україну, її мало хто розуміє в світі - Яценюк

Глава Уряду України високо оцінив намір польської сторони більш активно залучитися до врегулювання конфлікту на сході України. «Польща є нашим надійним партнером, оскільки добре усвідомлює рівень загрози з боку Росії для Європи», - наголосив він.

Яценюк висловив вдячність Польщі за допомогу в реалізації європейського вибору України та впровадженні реформ в нашій державі, підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожУкраїна хоче брати участь у створенні європейського газового хаба – Яценюк

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і Польща планують найближчим часом почати переговори про збільшення кількості спільних пунктів митного огляду на кордоні до 8 і підписати відповідну угоду. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач у Варшаві.