Мінські угоди не є обов’язковими для України, оскільки не ратифіковані у парламенті - експерт

Про це заявив на прес-конференції УНІАН екс-суддя Конституційного суду України, перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін.

«Про Мінські угоди недаремно кажуть, що це «договорняк», а не домовленості», - вважає він.

«Відповідно до цих домовленостей ми беремо на себе зобов’язання щодо якогось міжнародного документу. Проте, у 9 статті Конституції написано, що зобов’язання для України є обов’язковими, якщо цей міжнародний документ ратифікований Верховної Радою. Міжнародні договори стають нашим національним законодавством, якщо згоду на обов’язковість надав парламент», - зазначив Шишкін.

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«Хтось може сказати, що у нас Мінські угоди ратифіковані,чи ратифіковані вони парламентом Росії, тоді стоїть питання в тому, чого Путін має їх виконувати?», - нарікає він.

Також екс-суддя Конституційного суду вважає, що представник України в трьохсторонній контактній групі не мав права підписувати будь-які документи.

«У відповідному розпорядження президента Петра Порошенко щодо надання повноважень Леоніду Кучмі на мінських переговорах написано, що Кучмі надаються повноваження лише представляти Україну, а не підписувати що-небудь», - нарікає він.

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Також за словами Шишкіна, у цьому розпорядженні зазначено, що Кучма на переговорах діє на громадських засадах.

«Давайте на громадських засадах організуємо суботник для прибирання Європейської площі, хіба на громадських засадах держава до чогось зобов’язується? Я не знаю як це на громадських засадах підписувати міжнародні договори», - додав екс-суддя КСУ.