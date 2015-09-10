В "БПП" пропонують майже вдвічі скоротити кількість комітетів Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що сьогодні під час зустрічі представників фракції коаліції з керівництвом парламенту ним запропоновано "переглянути коаліцією перелік комітетів і радикально їх зменшити".

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"Це не нормально, коли один комітет розглядає 180 законопроектів, а інший за цей період розглядає 19. Очевидно, що це штучний комітет", - підкреслив Луценко.

Луценко наголосив, що з його точки зору "треба зменшити десь до 10-12 комітетів, об'єднати їх з тим, щоб ніхто не чекав одного чи двох депутатів для кворуму”.

За його словами, в комітеті має працювати 30-40 депутатів і мають бути підкомітети, котрі займатимуться певними напрямками.

Луценко додав, що всі фракції коаліції з цією пропозицією "в принципі погодилися".

При цьому, для прикладу, Луценко сказав про необхідність об'єднання, зокрема, комітету з питань охорони здоров'я, який розглянув "за цей період аж 19 законопроектів" і комітет з питань ветеранів та інвалідів, який "за цей період розглянув на порядок більше законопроектів".

Як свідчать дані Офіційного порталу Верховної Ради України, у парламенті налічується 27 профільних комітетів.