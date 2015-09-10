В "БПП" пропонують майже вдвічі скоротити кількість комітетів Ради
Лідер фракції партії "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко пропонує майже вдвічі скоротити кількість комітетів Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.
Він зазначив, що сьогодні під час зустрічі представників фракції коаліції з керівництвом парламенту ним запропоновано "переглянути коаліцією перелік комітетів і радикально їх зменшити".
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"Це не нормально, коли один комітет розглядає 180 законопроектів, а інший за цей період розглядає 19. Очевидно, що це штучний комітет", - підкреслив Луценко.
Луценко наголосив, що з його точки зору "треба зменшити десь до 10-12 комітетів, об'єднати їх з тим, щоб ніхто не чекав одного чи двох депутатів для кворуму”.
За його словами, в комітеті має працювати 30-40 депутатів і мають бути підкомітети, котрі займатимуться певними напрямками.
Луценко додав, що всі фракції коаліції з цією пропозицією "в принципі погодилися".
При цьому, для прикладу, Луценко сказав про необхідність об'єднання, зокрема, комітету з питань охорони здоров'я, який розглянув "за цей період аж 19 законопроектів" і комітет з питань ветеранів та інвалідів, який "за цей період розглянув на порядок більше законопроектів".
Як свідчать дані Офіційного порталу Верховної Ради України, у парламенті налічується 27 профільних комітетів.