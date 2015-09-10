Генерал НАТО: український конфлікт став причиною докорінних змін Альянсу

Про це заявив головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". За словами військового, в останні десятиліття, розбудовуючи партнерські відносини з РФ, НАТО не приділяв уваги убезпеченню себе від можливої загрози з її боку. Тепер головним завданням, за словами Філіпа Брідлава, є зміцнення бойової готовності та здатності швидкого реагування.

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Він повідомив, що командування Альянсу вже, зокрема, посилило присутність військ на своїх східних кордонах та вжило заходів щодо розширення обміну розвідданими про Росію між країнами НАТО та створення власної багатонаціональної розвідки альянсу. Він також наголосив, що НАТО посилює своє постійне військово-морське угруповання, створює новий багатонаціональний штаб у Польщі.