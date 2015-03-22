Командувач НАТО в Європі повідомив про патову ситуацію з поставками зброї Україні

Таку думку Брідлав висловив сьогодні у Брюсселі під час роботи Брюссельського форуму, передає власний кореспондент УНІАН.

"Я не думаю, що будь-які інструменти США чи іншої держави повинні бути прибрані із столу. Ми бачимо, що проти України використовуються дипломатичні інструменти, інформаційні інструменти, військові інструменти та економічні. Ми на Заході повинні розглядати у відповідь всі наші інструменти. Чи може це призвести до дестабілізації? Відповідь - так. Також бездіяльність може бути дестабілізуючою", - сказав він.

При цьому генерал наголосив, що продовжується "активність всіх цих чотирьох інструментів, включаючи військовий".

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"Я думаю, що інше питання, яке повинні розглядати нації, - це бездіяльність і відповідні дії", - сказав Брідлав.

Він також висловив занепокоєння стосовно невиконання Росією і бойовиками Мінських домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.

"Ми бачимо перебазування озброєння, нам невідомо, чи воно виведене з полю бою, але ми знаємо, що його передислоковують. Ми продовжуємо бачити тривожні елементи в їх обороні, управлінні системами, нове обладнання перевозять через кордон. Є занепокоєння стосовно того, чи Мінські домовленості виконуються", - додав він.