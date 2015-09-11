Сікорський висловився за розміщення протитанкового озброєння на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час дискусії "У зоні ризику: як доля нової України впливає на Європу та світ".

"Зберігання потужного протитанкового озброєння десь у безпосередній близькості від України, скажімо у Румунії чи Польщі буде дуже рішучим сигналом, що якщо російські спільники або російські війська самостійно заглиблюватимуться далі в Україну, то це озброєння має бути надане Україні дуже швидко, протягом декількох годин", - наголосив Сікорський, нагадавши, що США розташували у Європі, і в тому числі у Польщі та Норвегії місця для зберігання військової техніки.

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Сікорський вважає, що саме це є тою мовою, "яку Путін розуміє".

Також він сказав, що необхідно переконати президента Росії Володимира Путіна, що час не працює на його користь. На переконання колишнього очільника польського МЗС, якщо це вдасться зробити, то у підсумку можна мати здобутки, які будуть позитивними для України та її майбутнього.

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Як повідомляв УНІАН раніше, член парламенту Польщі, колишній спікер Сейму та екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголошує, що Угода про асоціацію не повинна бути останнім кроком у розвитку відносин України та Європейського Союзу.

Водночас, говорячи про візову лібералізацію, він наголосив, що Україна повинна виконувати те, що сказано у плані дій щодо візової лібералізації.