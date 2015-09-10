Угода про асоціацію не повинна бути останнім кроком у відносинах України та Євросоюзу - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сікорський сказав журналістам сьогодні в Києві.

"Я вважаю, що одночасно Україна та Європа повинні робити те, що вони пообіцяли. Україна - реформувати країну та побороти корупцію, а Європейський Союз повинен запровадити безвізовий режим та Угоду про асоціацію, а також щодо асоціації - завірити, що асоціація не буде останнім кроком у відносинах між Україною та Європейським Союзом", - зазначив Сікорський.

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Водночас, говорячи про візову лібералізацію, він наголосив, що Україна повинна виконувати те, що сказано у плані дій щодо візової лібералізації.

Разом з тим, стосовно роботи уряду України він вважає, що "це перший уряд, який дійсно розпочав здійснювати важкі реформи. Збільшення ціни на газ було важкою реформою, і це перший уряд, який наважився робити це". Сікорський вважає, що це є обнадійливим сигналом.