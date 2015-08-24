Сікорський: треба довести Путіну, що конфлікт надто дорогий для нього

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Польщі та колишній спікер Сейму Радослав Сікорський, передає Польське радіо. "Україна проводить реформи, а конфлікт на її сході надто дорого обходиться Росії", - сказав у розмові телеканалу CNN Радослав Сікорський.

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Дипломат, говорячи про політику очільника Кремля, наголосив, що "складно точно зрозуміти чиїсь наміри". "Але можемо зосередитися на результаті чиїхось дій", - додав він.

Радослав Сікорський також розповів, як він бачить можливість стримування російської агресії проти України. "Ми повинні показати президенту Путіну, що російська агресія не повинна перекинутися за кордони простору НАТО", - сказав він. "По-друге, ми повинні переконати президента Путіна, що будь-яка подальша агресія проти України означатиме продовження збройного конфлікту, в якому він не зможе здобути перемогу. І по-третє, ми повинні показати йому, що час не діє на його користь. Україна прийняла програму реформ, а конфлікт на її сході є надто дорогим для Росії", - сказав він.

Як додав польський політик, тільки після цього стануть можливими перемовини на тему порозуміння та виведення російських військ з окупованих теренів України. "Найкраще було б якби у цих перемовинах брали участь Євросоюз та США і аби ці розмови стосувалися усіх заморожених конфліктів на просторі колишнього СРСР – в Придністров’ї, на Кавказі та у кількох інших регіонах", - підкреслив він.