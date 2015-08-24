Сікорський: треба довести Путіну, що конфлікт надто дорогий для нього
Треба переконати президента РФ Володимира Путіна, що конфлікт надто дорогий для нього, тоді стануть можливими перемовини на тему виводу російських окупаційних військ зі сходу України.
Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Польщі та колишній спікер Сейму Радослав Сікорський, передає Польське радіо. "Україна проводить реформи, а конфлікт на її сході надто дорого обходиться Росії", - сказав у розмові телеканалу CNN Радослав Сікорський.
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Дипломат, говорячи про політику очільника Кремля, наголосив, що "складно точно зрозуміти чиїсь наміри". "Але можемо зосередитися на результаті чиїхось дій", - додав він.
Радослав Сікорський також розповів, як він бачить можливість стримування російської агресії проти України. "Ми повинні показати президенту Путіну, що російська агресія не повинна перекинутися за кордони простору НАТО", - сказав він. "По-друге, ми повинні переконати президента Путіна, що будь-яка подальша агресія проти України означатиме продовження збройного конфлікту, в якому він не зможе здобути перемогу. І по-третє, ми повинні показати йому, що час не діє на його користь. Україна прийняла програму реформ, а конфлікт на її сході є надто дорогим для Росії", - сказав він.
Як додав польський політик, тільки після цього стануть можливими перемовини на тему порозуміння та виведення російських військ з окупованих теренів України. "Найкраще було б якби у цих перемовинах брали участь Євросоюз та США і аби ці розмови стосувалися усіх заморожених конфліктів на просторі колишнього СРСР – в Придністров’ї, на Кавказі та у кількох інших регіонах", - підкреслив він.