Єврокомісар Ган з оптимізмом очікує скасування віз для українців

10:01, 11 вересня 2015
Політика
402 0

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган відзначає позитивні тенденції у виконанні Україною вимог щодо безвізового режиму, але не називає можливу дату запровадження цього режиму.

Еврокомиссия / ТСН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

"Я зараз більш оптимістичний, ніж раніше… І я сподіваюсь, що ці тенденції продовжаться у значенні виконання важливої підготовчої роботи, і що це можливо - отримати позитивний звіт. Але я не можу зобов'язати себе назвати конкретну дату. Але зараз виконання критеріїв виглядає добре", - наголосив Ган, відповідаючи на запитання про можливість запровадження безвізового режиму для громадян України у 2016 році.

Читайте такожЗа час нинішньої каденції Єврокомісії Шенгенську зону не скасують – президент ЄК

Ган запевнив, що команди експертів, які працюють в Україні для вивчення ходу виконання Україною необхідних критеріїв Плану дій з візової лібералізації, постійно звітують перед Єврокомісією.

На його переконання, українська влада може успішно виконати всі необхідні вимоги для запровадження безвізового режиму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter