Єврокомісар Ган з оптимізмом очікує скасування віз для українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

"Я зараз більш оптимістичний, ніж раніше… І я сподіваюсь, що ці тенденції продовжаться у значенні виконання важливої підготовчої роботи, і що це можливо - отримати позитивний звіт. Але я не можу зобов'язати себе назвати конкретну дату. Але зараз виконання критеріїв виглядає добре", - наголосив Ган, відповідаючи на запитання про можливість запровадження безвізового режиму для громадян України у 2016 році.

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Ган запевнив, що команди експертів, які працюють в Україні для вивчення ходу виконання Україною необхідних критеріїв Плану дій з візової лібералізації, постійно звітують перед Єврокомісією.

На його переконання, українська влада може успішно виконати всі необхідні вимоги для запровадження безвізового режиму.