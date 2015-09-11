НАТО ефективніше протидіє Росії, ніж ЄС - Клімкін

На думку міністра закордонних справ, НАТО більше чітко і послідовно протидіє пропаганді Російської Федерації.

Про це він заявив під час панельної дискусії на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"НАТО зробив значно більше, ніж ЄС, адже в Євросоюзі наразі ми не маємо цільної та комплексної політики щодо Росії. Так, є лінія ЄС на збереження санкцій, і ми вдячні за це, але комплексного підходу у ЄС немає", - цитує міністра "Європейська правда".

Читайте такожПолторак: Україна не спостерігає виведення Росією будь-якого озброєння з Донбасу

Клімкін також закликав ЄС визначити чітке ставлення до Росії в нинішніх умовах.

За словами Клімкіна, необхідно пристосуватися до мінливої та непередбачуваної політики РФ.

"Немає реально діючих правил – ані політичних домовленостей, ані юридично зобов’язуючих документів. І немає ніякої довіри", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, екс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен наголосив, що західні країни мають надати Україні зброю за умови, якщо продовжиться порушуватися Росією режим припинення вогню на Донбасі.

Він сподівається, що режим припинення вогню, який спостерігається останнім часом, на сході України буде дотримуватися.