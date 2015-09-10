Україні повинні надати зброю при продовженні порушення РФ перемир'я на Донбасі - Расмуссен

Колишній генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Андерс фог Расмуссен наголошує, що західні країни мають надати Україні зброю за умови, якщо продовжиться порушуватися Росією режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві під час 12-ї щорічної Ялтинської європейської стратегії.

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Расмуссен заявив, що сподівається, що режим припинення вогню, який спостерігається останнім часом, на сході України буде дотримуватися.

"Якщо порушення режиму припинення вогню продовжаться, і якщо припинення вогню не дотримуватиметься, і якщо це буде зрозуміло, що це Росія і підтримувані Росією сепаратисти є відповідальними за знищення цього режиму припинення вогню, то вже час прийшов для західних націй розглянути надання зброї Україні...», - сказав Расмуссен.

У цьому зв'язку він вважає, що це потрібно для того, щоб Україна могла краще захищати себе.

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Расмуссен нагадав, що у 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї в обмін того, що вона отримує гарантії від трьох ядерних держав щодо збереження територіальної цілісності та суверенітету держави. "Якщо ці гарантії повинні бути реальністю, то ми також маємо відреагувати, коли Росія явно порушує ці зобов'язання. І якщо Росія продовжить порушувати режим припинення вогню... звичайно, я знаю, що контраргументом є те, що це може бути передумовою для подальшої військової ескалації зі сторони Росії, але якщо Росія стоятиме за ескалацією за будь-яких умов, то в цих умовах можна сприяти тому, щоб Україна мала кращі можливості для свого захисту", - вважає Расмуссен.