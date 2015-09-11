Клімкін закликав Росію "припинити балаканину" і визнати конституційні зміни в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам, відповідаючи на запитання про те, про що міністри закордонних справ "нормандської четвірки" будуть говорити на зустрічі 12 вересня.

Міністр наголосив, що важливо, щоб "врешті-решт російська сторона припинила цю балаканину, і визнала, що конституційні зміни відповідають мінському процесу, як це визнали юридичні експерти німецькі, французькі та з Венеціанської комісії".

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У цьому зв'язку він зазначив, що важливо просуватися до того, щоб "ми виконали Мінські домовленості до кінця року".

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Клімкін зазначив, що робота повинна йти у напрямку "відведення російських регулярних військ і всієї цієї купи озброєння та нескінченних найманців".