"Відеовикриття" від Чернушенка: скандальний суддя звинуватив владу у прослуховуванні посольств
Відсторонений голова Апеляційного суду Києва Антон Чернушенко оприлюднив відеозвернення, в якому стверджує, що керівництво України прослуховує посольства іноземних держав і міжнародних організацій.
"Навіть відносно міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною, цілим рядом посольств, що знаходяться в Україні, також здійснюються ці заходи (прослуховування)", - сказав Чернушенко.
"Наприклад, посольства республіки Білорусь, Німеччини, Франції та інших", - додав він.
Суддя також заявив, що оперативні заходи санкціонувалися щодо місій МВФ, ОБСЄ, фонду Конрада Аденауера.
Будь-яких доказів цього Чернушенко не навів.
8 липня Генеральна прокуратура України оголосила Чернушенка в розшук. Знайти його ГПУ доручила Службі безпеки України.
Про те, що Антон Чернушенко перестав з'являтися на роботі, стало відомо на наступний день після того, як Верховна Рада зняла недоторканність зі скандального судді. Однак тоді прокуратура запевняла, що знає про його місцезнаходження.