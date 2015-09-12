"Відеовикриття" від Чернушенка: скандальний суддя звинуватив владу у прослуховуванні посольств

"Навіть відносно міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною, цілим рядом посольств, що знаходяться в Україні, також здійснюються ці заходи (прослуховування)", - сказав Чернушенко.

"Наприклад, посольства республіки Білорусь, Німеччини, Франції та інших", - додав він.

Суддя також заявив, що оперативні заходи санкціонувалися щодо місій МВФ, ОБСЄ, фонду Конрада Аденауера.

Будь-яких доказів цього Чернушенко не навів.

Як повідомляв УНІАН, голову Апеляційного суду Києва звинувачують у втручанні в автоматизовану систему документообігу та хабарництві . Під час обшуків у кабінеті і вдома судді були знайдені чималі кошти, а також документи і SMS-листування з сином, у яких останній диктував, які рішення необхідно виносити в тій чи іншій справі.

8 липня Генеральна прокуратура України оголосила Чернушенка в розшук. Знайти його ГПУ доручила Службі безпеки України.

Про те, що Антон Чернушенко перестав з'являтися на роботі, стало відомо на наступний день після того, як Верховна Рада зняла недоторканність зі скандального судді. Однак тоді прокуратура запевняла, що знає про його місцезнаходження.