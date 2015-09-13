Порошенко спростував повідомлення про пропозицію обміняти ГРУшників РФ на Сенцова і Кольченка - журналіст

Про це він заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ, повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст The Independent Олівер Керолл.

Як зазначається, президент відповів негативно на запитання, чи отримував він пропозиції обміняти захоплених російських військових на Сенцова і Кольченка.

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Крім того, Порошенко зазначив, що він не вважає рівноцінним обмін захоплених російських військових та українців.

"Is it true that you have received an offer to exchange captured Russian soldiers for Sentsov and Kolchenko?" "Not true... Posted by Oliver Carroll on 12 вересня 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Центру визволення полонених Офіцерського корпусу Володимир Рубан заявив, що таку пропозицію щодо обміну російська сторона зробила на зустрічі в Мінську минулого тижня.