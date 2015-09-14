Папа Франциск: Рим може стати новою мішенню "Ісламської держави"
20:58, 14 вересня 2015Політика
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Столиця Італії може виявитися під ударом в результаті проникнення в країну під виглядом біженців терористів угруповання "Ісламська держава".
REUTERS
Таку думку висловив Папа Римський Франциск, коментуючи ситуацію з потоком нелегальних емігрантів з Близького Сходу і з Північної Африки.
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"Справа в тому, що всього в 400 кілометрах від Сицилії знаходиться вкрай жорстоке терористичне угрупування. У зв'язку з цим є ризик проникнення, це дійсно так", — заявив понтифік в ефірі португальського католицького радіо, повідомляє Росбалт.
Як підкреслив глава католицької церкви, на тлі цієї загрози слід вжити заходів обережності.
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