Папа Франциск: Рим може стати новою мішенню "Ісламської держави"

Таку думку висловив Папа Римський Франциск, коментуючи ситуацію з потоком нелегальних емігрантів з Близького Сходу і з Північної Африки.

Читайте такожПапа Римський сам заїхав в магазин за окулярами

"Справа в тому, що всього в 400 кілометрах від Сицилії знаходиться вкрай жорстоке терористичне угрупування. У зв'язку з цим є ризик проникнення, це дійсно так", — заявив понтифік в ефірі португальського католицького радіо, повідомляє Росбалт.

Як підкреслив глава католицької церкви, на тлі цієї загрози слід вжити заходів обережності.