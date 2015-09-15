Філатов: Звільнення Вощевського зірве маски з влади
16:07, 15 вересня 2015Політика
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Якщо сьогодні «Опозиційний блок» додасть голосів за звільнення віце-прем'єра Валерія Вощевського, це ще раз підтвердить наявність у парламенті «широкої коаліції» провладних фракцій і зрадників України з «Опозиційного блоку».
Рада в три заходи не змогла звільнити Вощевського - депутат / УНІАН
Таку думку висловив народний депутат, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов.
«Рада в три заходи не змогла звільнити Вощевського. Знову бракує голосів. Гройсман знову оголосив перерву. Якщо о 16-00 «Оппоблок» знову додасть голосів при звільненні Зайчука, то маски будуть остаточно зірвані», – написав Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, подібна ситуація вже мала місце в парламенті сьогодні вранці, при розгляді питання про звільнення керівника апарату парламенту В.Зайчука. Питання ставилося на голосування 4 рази, але не набирало достатньої кількості голосів. А після перерви рішення було прийнято – голосів додав «Опозиційний блок».
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