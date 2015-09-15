Філатов: Звільнення Вощевського зірве маски з влади

Таку думку висловив народний депутат, член політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов.

«Рада в три заходи не змогла звільнити Вощевського. Знову бракує голосів. Гройсман знову оголосив перерву. Якщо о 16-00 «Оппоблок» знову додасть голосів при звільненні Зайчука, то маски будуть остаточно зірвані», – написав Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, подібна ситуація вже мала місце в парламенті сьогодні вранці, при розгляді питання про звільнення керівника апарату парламенту В.Зайчука. Питання ставилося на голосування 4 рази, але не набирало достатньої кількості голосів. А після перерви рішення було прийнято – голосів додав «Опозиційний блок».