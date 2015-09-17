Рада відправила радикала Вощевського у відставку з посади віце-прем'єра

Верховна Рада України звільнила Валерія Вощевського з посади віце-прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 (за необхідних 226 — УНІАН) із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня парламент декілька разів голосував за звільнення Вощевського, але так і не зміг ухвалити рішення.

Вощевський написав заяву про відставку за власним бажанням у зв'язку з тим, що він пропонувався на посаду віце-прем'єр-міністра фракцією Радикальної партії, котра 1 вересня заявила про вихід із коаліції і відкликала свого представника з уряду.

Вощевський був призначений віце-прем’єром 2 грудня 2014 року.