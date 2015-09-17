Старший син Ганни Герман Микола помер від інфаркту - ЗМІ

Трохи більше тижня тому, 9 вересня, Микола Герман відсвяткував 36-річчя, передає "ГОРДОН".

При цьому близькі друзі родини розповіли, що проблеми із серцем почалися давно, Герман неодноразово обстежувався у лікарів, але серйозно не займався лікуванням.

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Стало відомо, що раптовий гострий біль з'явився сьогодні вночі. Тому чоловік вирішив сам поїхати до лікарні, але дорогою його стан погіршився настільки, що довелося з'їхати з дороги і включити аварійний стоп-сигнал.

Водій автомобіля, що проїжджав повз, викликав "швидку", але поки медики приїхали, син Ганни Герман помер.

Шість років тому, 15 червня 2009 року, в автокатастрофі на трасі Одеса – Київ загинув молодший син Ганни Герман 17-річний Роман.