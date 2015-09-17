Черкаські депутати не захотіли повертати Бандері та Шухевичу звання "Герой України"

Як передає кореспондент УНІАН, лише 45 депутатів із 104 в Черкаській облраді підтримали звернення депутатської групи «Гідність» з цього питання.

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Черкаська облрада вже не вперше намагається ухвалити звернення до керівництва країни щодо повернення звання "Герой України" генерал-хорунжому командиру УПА під псевдонімом Тарас Чупринка Роману Шухевичу та провіднику ОУН Степану Бандері. Але до сих пір не вдалося зібрати необхідну для цього кількість голосів.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко своїм указом присвоїв звання "Герой України" головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу, а 20 січня 2010 року - лідеру ОУН Степану Бандері.

2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконними укази президента про присвоєння Шухевичу і Бандері звання "Герой України". 23 червня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд також визнав незаконними ці укази. Рішення суду першої інстанції було прийнято за позовом професора Донецького університету Анатолія Соловйова.

Потім колегія суддів Вищого адмінсуду України своїми постановами відмовила у допуску до провадження Верховного суду України заяв (серед авторів заяв був колишній президент Віктор Ющенко) про перегляд двох ухвал ВАСУ від 2 серпня 2011 року, яким було визнано законність рішень донецьких судів.

12 жовтня 2011 ВАСУ остаточно відмовив у перегляді справ про незаконність присвоєння звання "Герой України" Бандері і Шухевич.

У липні 2014 року Львівська, а в січні 2015 року Івано-Франківська міськради зверталися до президента Петра Порошенка з проханням повернути Бандері та Шухевичу звання "Герой України".