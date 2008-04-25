Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання

Народний депутат від Партії регіонів, колишній голова Фонду державного майна України Михайло ЧЕЧЕТОВ не виключає можливості скликання позачергового засідання Верховної Ради у зв`язку з ситуацією навколо керівництва Фонду держмайна.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН, коментуючи представлення колективу ФДМУ Андрія ПОРТНОВА як виконуючого обов`язки голову Фонду.

Відповідаючи на питання про вірогідність збору 150 підписів депутатів за скликання позачергового засідання парламенту, М.ЧЕЧЕТОВ сказав: «Я нічого не виключаю».

За його словами, протистояння навколо питання про керівництво ФДМУ “не робить честі ані Президенту України, ані прем`єр-міністру України». М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що «люди, які неначебто з однієї команди, які декларують, що вони великі демократи не лише на Землі, але й у всьому Всесвіті, а гризуться як зграя собак».

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО повинні не протистояти один одному, а домовиться, «напевно, потрібно набратися мужності, переступити через власне я» і вийти в ефір одного з телеканалів, роз`яснивши свою позицію. За його словами, при цьому вони мають «пообіцяти людям, що більше химерувати не будуть». Він зазначив, що рішення їх має бути ухвалене в рамках закону, в рамках Конституції.

За його словами, поведінка В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО не відповідає «їхнім просторікуванням про високу мораль в політиці». «Через такі дії влади може бути зруйнована країна», - додав депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що ситуація навколо ФДМУ негативно позначиться на інвестиційному кліматі України, зокрема й і на приватизації Одеського припортового заводу, у разі її проведення. За його словами, «після такої свари на весь світ, яку затіяли перші особи держави, інвестори взагалі плюнуть і виїдуть». «Який дурень прийде сюди до України, інвестор же не з глузду не з’їхав», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ. «Це серйозний удар по інвестиційному іміджу країни», - вважає він.

М.ЧЕЧЕТОВ також вважає, що багато інвесторів можуть відмовитися від участі в приватизації ОПЗ. За його словами, «людина, яка хоче вкласти божевільні гроші, повинна мати гарантії, що завтра хтось не прийде і не скаже «йди із заводу»». Він зазначив, що інвестору потрібна стабільність, гарантії на перспективу, а коли керівники гілок влади, які, як говорив В.ЮЩЕНКО, скуті одним ланцюгом, а в реальності виступають як «два вороги», то їм не хочеться виходити на український ринок.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2008 р. Кабмін усунув Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Проте вже 7 лютого Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про усунення В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання обов`язків голови ФДМУ. Президент також направив відповідне подання з приводу конституційності розпоряджень Кабміну до Конституційного Суду.

Сьогодні, 25 квітня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.