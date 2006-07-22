Ізраїль терміново купує високоточну зброю у США

Сполучені Штати в терміновому режимі готують поставку додаткової кількості високоточних бомб і ракет до Ізраїлю, пише газета New York Times.

Видання, з посиланням на свої джерела в уряді США, стверджує, що боєприпаси будуть відвантажені до Ізраїлю на запит уряду цієї країни.

Як вважає New York Times, оприлюднення інформації про термінові американські поставки до Ізраїлю, може дражливо подіяти на уряди арабських країн. Більш того, вони можуть провести небажані для США паралелі між допомогою Вашингтона Єрусалиму та підтримкою, яку надає Тегеран "Хезбаллі".

План продажу американських боєприпасів з лазерним і супутниковим наведенням до Ізраїлю був схвалений ще минулого року. Але, як наголошують джерела газети в керівництві США, запит Єрусалиму щодо прискорення поставок не є звичайною справою і може свідчити про те, що список цілей ЦАХАЛу все ще великий.

Лента.ру