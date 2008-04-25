Якби вибори в Києві відбулися сьогодні (опитування)

За Віталія КЛИЧКА на виборах мера Києва готові проголосувати 24,6% опитаних киян.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного ТОВ “Інмарк-інформація та маркетинг” з 18 по 23 квітня, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На другому місті – нинішній мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - 20,7%. У Віктора ПИЛИПИШИНА - 5,8%, Олександра ТУРЧИНОВА - 5,7%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА - 5,1%, Миколи КАТЕРИНЧУКА - 4,5%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,3%, Дмитра АНДРІЇВСЬКОГО -1,1%.

Проти всіх готові проголосувати 3,3%, важко відповісти – 23,7%.

За даними опитування, на виборах у Київраду лідером є Блок Юлії ТИМОШЕНКО - 23,2%.

За Блок Віталія Кличка готові проголосувати 14,1%, Блок Леоніда Черновецького -13,2%, Блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 4,6%, Блок Олександра Омельченка - 4%, Партія регіонів -3,8%, Блок Миколи Катеринчука - 3,4%, Блок Литвина - 3,2%, Комуністичну партію - 2,9%, блок ”Громадський актив Києва” - 2,1%, Соціалістичну партію - 2%, за інші політичні сили - 2,2%, проти всіх - 2,9%. Важко було відповісти 18%.

Як зауважив на прес-конференції науковий експерт ТОВ “Інмарк-інформація та маркетинг” Костянтин КОРЖ, значна частина респондентів (22,2%) ще не визначились, за кого вони будуть голосувати на дострокових виборах мера Києва. Серед них 41,4% є прихильниками БЮТ на виборах у місцеві ради.

За словами К.КОРЖА, найбільш нестабільною групою щодо електоральних уподобань є середня вікова група (30-45 років). Він зазначив, що саме у цій групі найбільше респондентів, що не визначились.

ТОВ “Інмарк-інформація та маркетинг” опитало 1200 респондентів віком 18 років і старше. Похибка дослідження не перевищує 3,2%.