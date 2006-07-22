У Харкові збирають підписи за Януковича

Підписи на підтримку призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра почали збирати у Харкові, повідомляє “5 канал”.

За словами голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА, ініціювали збір підписів обласні організації Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій.

Підписи збирають на центральній площі міста, на підприємствах. Першу партію документів направлять до Секретаріату Президента України за кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, збір підписів на підтримку В.ЯНУКОВИЧА проводиться, зокрема, у Донецькій і Херсонській областях.