Суд заборонив Партії регіонів проводити акції в Севастополі

Ленінський районний суд Севастополя заборонив Севастопольському міському відділенню Партії регіонів проведення з 24 по 30 квітня з 9.00 до 19.00 масових зборів громадян у скверах біля будівлі міської ради, біля Меморіалу героїчним захисникам міста Севастополя і у сквері біля Алеї міст-героїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах преси і інформації Севастопольської міської державної адміністрації. За інформацією відділу, 24 квітня апеляційний суд Севастополя задовольнив позов Севастопольської міської держадміністрації про заборону проведення безстрокової акції біля міської державної адміністрації у зв`язку з розміщенням там наметів, недотриманням жителями наметового містечка вимог громадського порядку і правил благоустрою.

Перший заступник голови виконавчої влади міста Владимир КАЗАРІН в інтерв`ю журналістам із цього приводу заявив: «нам шкода, що ці намети були прибрані не у відповідь на заклик, з яким звернувся до міських депутатів голова адміністрації Сергій КУНІЦИН ще минулого понеділка». «До речі, - зазначив він, - усі прихильники КУНІЦИНА прибрали свої намети і пішли. На жаль, прихильники Партії регіонів стояли до вчорашнього дня, і пішли не в результаті нашого заклику до доброї волі і співпраці, а за рішенням суду».

В.КАЗАРІН також підкреслив, що депутати проігнорували звернення виконавчої влади міста щодо ухвалення рішення про введення мораторію на політичні акції в центрі міста на період ювілейних заходів (пов`язаних з 225-ю річницею Севастополя, першим з яких, 27 квітня, буде святкування 1020-річчя хрещення святого Володимира в Херсонесі - УНІАН). «Ми звернулися до міської Ради із закликом ухвалити спільне рішення про введення мораторію на політичні акції в центрі міста на період ювілейних заходів. На жаль, це питання не тільки не обговорене, воно взагалі не було поставлене на порядок денний сесії. Його просто проігнорували. Нам душе шкода. Думаю, що це не найконструктивніша позиція, тим більше, у страсний тиждень, і тим більше - напередодні великого свята світлого Великодня», - сказав перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації.