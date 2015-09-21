Блокада Криму: на адміністративному кордоні з півостровом накопичилося близько 200 вантажівок

Про це повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Що стосується черг перед блокпостами активістів, то від 150 до 200 вантажних автомобілів в різних напрямках створили затор. Багато розгортаються, багато хто не вірив, що акція буде проводитися", - зазначив Слободян.

Раніше Управління МВС України в Херсонській області вже заявляло, що ситуація на всіх пропускних пунктах спокійна і контрольована.

Адміністративний кордон України з тимчасово окупованою територією АР Крим повністю заблокован для вантажного транспорту. Ініціатори акції по блокуванню адмінкордон – кримські татари – разом з громадськими активістами перекрили всі КПВВ приблизно в 12:00.

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти 20 вересня о 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктової блокадою" Криму, окупованої Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.