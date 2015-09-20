На адмінкордоні з анексованим Кримом готуються до початку блокади (фото)

Раніше в Генічеську було проведено засідання координаційної ради з блокади Криму, на якому визначили місця знаходження учасників акції на трьох пунктах пропуску, розташованих на адмінкордоні з окупованим Кримом, повідомляють Крим.Реалії. Очікується, що там будуть встановлені намети, організована санітарна зона і прибирання сміття, забезпечено підвезення води і робота рятувальників, швидкої допомоги, міліції, співробітників СБУ та військових.

Головне управління МВС в Херсонській області заявило, що до охорони порядку під час акції будуть залучені близько 100 правоохоронців і бійці батальйону "Херсон". ДАІ попередила водіїв вантажного транспорту про можливі ускладнення з рухом на дорогах у зв'язку з планованою блокадою.

За інформацією координаційної ради акції через адміністративний кордон будуть безперешкодно пропускати пішоходів і легковий транспорт. Як довго триватиме блокування вантажного транспорту, не повідомлялося.

Засідання координаційного штабу з блокаду Криму буде проходити щодня о 18:00. Про це під час виступу перед початком безстрокової акції на адмінкордоні з анексованим півостровом заявив глава Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, всі дії координуються з співробітниками МВС і СБУ.

Як повідомляє "Новое время" , частина активістів поїдуть в Каланчак та Чаплинку.