Шокін анонсував перші гучні кримінальні провадження Антикорупційної прокуратури

Про це він заявив в ході першого засідання комісії з обрання антикорупційних прокурорів, передає кореспондент УНІАН.

"Всі пропозиції і вся діяльність комісії, як сьогодні, так і всі засідання я пропоную проводити в режимі онлайн-трансляції, щоб всі мали можливість знати і сприймати всі рішення комісії. Можливо, будуть якісь коригування з у суспільства, чи інших людей, щоб всі знали, що і як робиться в комісії. Це буде запорукою того, що буде обраний той прокурор, який відповідає всім вимогам, як закону, так і професіоналізму", - зазначив прокурор.

Читайте такожШокін пояснив, чому досі не арештований Клюєв

"Я впевнений, що вона запрацює швидко і плідно. І впевнений, що перші кримінальні провадження будуть дуже гучними і такими, якими повинні бути", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада після декількох невдалих голосувань прийняла закон про внесення змін до Закону "Про прокуратуру" (щодо удосконалення та особливості застосування окремих положень) (№2667), якими передбачено створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник неодноразово заявляв, що затримка з призначенням антикорупційного прокурора загрожує зривом роботи бюро.

Ситник закликав Генпрокуратуру і Верховну Раду поквапитися з поданням кандидатур на посаду антикорупційного прокурора.

Ситник заявляв, що саме антикорупційний прокурор буде представляти обвинувачення по розслідуваних НАБ справах у суді як відокремлений підрозділ у системі Генеральної прокуратури.