Садовий знову балотується у мери Львова від "Самопомочі"

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської організації політичної партії "Об'єднання "Самопоміч".

Як наголошується у повідомленні, "Об'єднання "Самопоміч" йде на місцеві вибори в 24 областях України. Найбільше рад охоплено у Львівській області. Тут "Самопоміч" висуває кандидатури у всіх районних та міських радах та підтримує 8 претендентів на посаду мера, серед яких і лідер партії, чинний мер Львова Садовий".

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«Для мене ці вибори - можливість відзвітувати перед суспільством і узгодити нові пріоритети розвитку. У місті реалізується стратегія розвитку до 2025 року. Моя програма «Львів 2020» - це визначення пріоритетних проектів у кожній галузі на наступні 5 років. Запрошую всіх ознайомитися з нашими пропозиціями, обговорювати і пропонувати свої ідеї», - зазначив лідер партії "Самопоміч".

Довідка УНІАН. Андрій Садовий - голова політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», співзасновник ТРК «Люкс». Міський голова Львова з 25 квітня 2006 року.