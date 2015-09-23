Кабмін звільнив главу Чорнобильської зони відчуження Антіпова

Про це повідомили у прес-службі уряду.

Раніше глава уряду зазначив, що рішення про звільнення керівника Зони відчуження грунтується на зверненні Європейського банку реконструкції та розвитку, а також на фактах невиконання доручень уряду.

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Довідка УНІАН. Зона відчуження Чорнобильської АЕС, яку називають також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. називалася 30-кілометровою зоною, - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.

Юрій Антіпов був призначений на посаду голови Держагентства з управління Зоною відчуження в травні цього року.