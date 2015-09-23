Гайдар буде балотуватися у депутати Одеської облради від БПП

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні під час обласної конференції даної політсили, що відбулася в Одесі.

Список кандидатів в облраду очолить олімпійський чемпіон з легкої атлетики Микола Авілов.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про надання громадянства і 4 серпня вручив паспорт України російській громадській діячці Марії Гайдар.

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Довідка УНІАН. Марія Гайдар, 1982 року народження. Дочка відомого російського політика Єгора Гайдара - одного з керівників та ідеологів економічних реформ початку 1990-х у Росії, правнучка письменника Аркадія Гайдара.

М.Гайдар - російський політик, громадський діяч, журналіст радіо «Эхо Москвы». Засновник і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Социальный запрос», раніше - координатор молодіжного руху «ДА!». Один з творців ініціативної групи «Я свободен!». З 2006 року - член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії - член президії. У 2009-2011 роках - заступник голови уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.