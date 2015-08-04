Порошенко надав українське громадянство Марії Гайдар та російському журналісту Федоріну (фото, відео)

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Під час вручення паспортів президент зазначив, що «велика кількість росіян, які розуміють реальний стан речей, роблять вибір: або ти залишаєшся з вільним світом, демократією і робиш все, щоб забезпечити торжество свободи та демократії, або мовчиш. І при цій мовчазній згоді коються дуже важкі злочини».

Глава держави додав: «Ваш приклад переконливо демонструє, що мовчати не можна, треба жити в ладу зі своїм сумлінням».

Порошенко також наголосив, що максимум, що вони можуть сьогодні зробити для Росії – «це забезпечити успіх України».

На думку президента, лише за цих умов можна буде відновити стосунки між вільною Україною та вільною Росією.

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Глава держави подякував Гайдар, Федоріну та усім росіянам, які знаходять у собі мужність висловлювати незгоду з діями правлячого в Росії режиму, за їхню активну сміливу громадянську позицію.

Президент побажав новим громадянам України не втрачати зв’язки з Росією.

«Ваша незаангажована позиція, думка та інформація з України як альтернатива кремлівській пропаганді є дуже важливою для мільйонів росіян», - сказав Порошенко.

М.Гайдар - російський політик, громадська діячка, журналістка радіо «Эхо Москвы». Засновниця і керівник Фонду соціальної допомоги та підтримки населення «Соціальний запит», раніше - координатор молодіжного руху «ДА!». Один із творців ініціативної групи «Я вільний!». З 2006 року — член Федеральної політради СПС, з 2008 року аж до розпуску партії — член президії. У 2009-2011 роках - заступник голови уряду Кіровської області з питань охорони здоров'я і соціального розвитку. Працювала в команді російських опозиціонерів Олексія Навального і Бориса Нємцова.