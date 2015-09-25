Порошенко обговорив з Комісаром ЄС стан реформ в Україні

Як повідомляє президентська прес-служба, глава держави запевнив, що рішуче налаштований на проведення конституційної реформи, зокрема, щодо радикальних змін у судовій системі.

«Порошенко наголосив на важливості оцінки європейськими експертами з Венеціанської комісії законопроектів щодо конституційних змін з судової реформи. У свою чергу Вєра Юрова позитивно оцінила останні кроки української влади у впровадженні антикорупційної політики, зокрема створення Національного антикорупційного бюро», - йдеться у повідомленні.

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Порошенко запевнив, що безпека, боротьба з корупцією та рішуче реформування судової системи є першими пріоритетами його діяльності.

«Ми маємо продемонструвати нашим громадянам та нашим європейським партнерам, а також і агресору, який окупував частину нашої території, що ми – успішна країна, яка проводить реформи», – зазначив президент.

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Крім того, глава держави поінформував про ситуацію навколо мирного врегулювання на Донбасі та виконання Мінських домовленостей. Він звернув увагу на небезпеку, яку становлять для мирного врегулювання наміри провести фейкові вибори на окупованих територіях.

Також Порошенко підкреслив важливість проведення майбутніх місцевих виборів в Україні та окремо відзначив роль жінок у процесах прийняття рішень та виборах. «Ми повністю підтримуємо зусилля Європейського Союзу у формуванні нового бачення і перспективи розширення прав та можливостей жінок як фактор, який створює умови для сталого розвитку з урахуванням нових тенденцій у світі», – заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН раніше, виконуючий обов'язки генерального прокурора Юрій Севрук під час зустрічі з комісаром ЄС з питань правосуддя, споживачів та гендерної рівності Вірою Юрової заявив, що нові місцеві прокуратури почнуть діяти 15 грудня 2015 року. Накази про затвердження штатів місцевих прокуратур вже підписані.