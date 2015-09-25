Сім’ї, що не мають водомірів, щомісяця обкрадають на 70 грн - екс-заступник міністра ЖКГ

Про це заявив співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак.

Як відзначив Олександр Мазурчак, з минулого року до вартості кожного кубометра холодної води включені кошти на абонентське обслуговування і повірку лічильників. У столиці це 1,57 грн. «Сплачувати мають і ті родини, у яких приладів обліку немає. У Києві таких домогосподарств третина», - заявив Олександр Мазурчак, підкресливши, що така ситуація характерна для усієї країни.

«Наш край» вимагає, аби кошти за повірку, сплачені такими споживачами, були повернуті родинам чи використані для встановлення їм лічильників. «Держава має стимулювати громадян встановлювати прилади обліку води, газу, тепла, а не викачувати гроші з їхніх кишень», - наголосив Олександр Мазурчак.

За словами співголови партії «Наш край», у столиці «Київводоканал» щомісяця розкидає на споживачів, що не мають приладів обліку, різницю між показами квартирних та загальнобудинкового лічильника води. «Оскільки в багатьох будинках течуть труби, то цифри іноді виходили астрономічні. У результаті вирішили нараховувати не більше 11 кубометрів води на кожного мешканця, зареєстрованого в квартирі без лічильника. Тобто, сім’я з чотирьох осіб вимушена щомісяця сплачувати 450 грн. за 44 кубометри води, які вона навряд чи може спожити. Сімдесят гривень з цих коштів йде, в тому числі, на повірку неіснуючих лічильників», - відзначив Олександр Мазурчак.

Партія «Наш край» вимагає від уряду і Верховної Ради негайно ухвалити зміни до чинного законодавства, аби ліквідувати тарифну соціальну несправедливість.

Олександр Володимирович Мазурчак, міський голова Кам'янця-Подільського (обрано 1998, 2002, 2006), від січня 2008 року — заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України, від 18 червня 2008 року — перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України.