Клімкін: На неофіційних переговорах Путін заявляв, що не проти міжнародних миротворців на Донбасі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін стверджує, що президент Росії Володимир Путін може погодитися на розміщення міжнародних миротворців на сході України.

Про це Клімкін сказав у коментарі виданню The Independent.

Як зазначив міністр, Путів сказав про це під час неофіційних мирних переговорів в "нормандському форматі" у Мінську раніше у цьому році, але російський президент не продемонстрував жодного публічного сигналу, що він приймає такий розвиток подій.

Видання зазначає, що в той час, як Україна готується просувати свої власні миротворчі пропозиції на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, дипломати пильно стежать за тим, якою буде відповідь Москви.

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"Ми потребуємо стабілізуючої сили, нейтрального арбітра на сході", - сказав Клімкін.

На його переконання, миротворці можуть бути сформовані у вигляді "або військ ООН, або гібридної сили, створеної разом з правоохоронцями з ЄС".

Клімкін переконаний, що реакція Москви на пропозиції України може стати "лакмусовим папірцем" для всього Мінського мирного процесу.

"Мир повністю знаходиться в російських руках. Якщо Росія дійсно зацікавлена в стабілізації та деескалації, вона повинна погодитися на миротворців як найкращий спосіб для просування вперед. Якщо вони не готові прийняти їх, це говоритиме вам усе про... політичну волю в Москві щодо імплементації Мінську", - сказав Клімкін.