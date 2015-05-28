Порошенко заявив, що Україна має право запросити миротворців на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це глава держави Петро Порошенко сказав під час вручення державних нагород військовослужбовцям Збройних сил, інших військових формувань і правоохоронних органів, які брали участь у міжнародних миротворчих місіях та антитерористичній операції на сході України.

«Україна більше 20 років допомагає всьому світові у забезпеченні миру та стабільності. Сьогодні прийшов час, коли Україна має право звернутися до Ради безпеки ООН для того, щоб миротворчі підрозділи ООН допомогли нам у встановленні миру», – сказав він.

Як сказав Порошенко, миротворча місія могла б забезпечити контроль на українсько-російському кордоні, недопущення надходження нової зброї і військової техніки. «Ми з вами маємо зробити все, щоб звільнити нашу землю, дати гідну відсіч загарбникам, агресорам, терористам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, паралізує роботу економіки в регіонах, де ведуться бойові дії, тим, хто позбавив людей нормального життя», – наголосив він.

Порошенко відзначив високий професіоналізм миротворців, які докладають неймовірних зусиль для встановлення миру в зонах конфліктів, возз’єднання ворогуючих сторін, моніторингу виконання досягнутих мирних домовленостей, беруть участь у розмінуванні територій, роззброєнні незаконних збройних формувань та реінтеграції країн до мирного життя.

«Внесок миротворців у встановлення миру ніколи не буде забутий ні в Україні, ні народами тих країн, де завдяки їх роботі було збережено тисячі життів, і країни повертаються до нормального життя», – заявив президент.

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Глава держави зазначив, що діяльність українських миротворців постійно отримувала схвальні відгуки від керівництва ООН та від людей, яких вони захищали. «Я на власні очі бачив, наскільки якісно виконують наші військовослужбовці поставлені завдання. В умовах, коли представники інших країн були змушені відступати, наші миротворці виконували завдання до кінця», – сказав Порошенко.

За словами президента, миротворці з міжнародним досвідом відіграють надзвичайно важливу роль у захисті України від агресії. Саме вони в перші дні агресії змогли незначною кількістю боєздатних сил стримати чисельно переважаючого противника, підкреслив глава держави.

«Ще 15 місяців тому ми не могли навіть уявити, що ті завдання, які Україна виконувала в «гарячих точках», стануть надзвичайно актуальними для неї самої. І ваш досвід, навички і бойовий дух сьогодні потрібен Україні», – сказав він.

За рік президента високі державні нагороди отримали 32 військовослужбовці, з них 20 – військові Міністерства оборони, 10 – службовці Міністерства внутрішніх справ, 2 – Служби безпеки України. Загалом до нагороди було представлено 41 миротворець, однак 9 з них зараз виконують бойові завдання у зоні АТО.

Міжнародний день миротворців відзначатиметься 29 травня.