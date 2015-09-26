Лукашенко привітав Порошенка з ювілеєм: Вольовий характер президента допоможе повернути мир в Україні
16:12, 26 вересня 2015Політика
1370 0
Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав свого українського колегу Петра Порошенка з 50-річчям.
Порошенко і Лукашенко / Фото УНІАН
Про це йдеться на сайті президента Білорусі.
«Дорожу вашою особистою увагою до розвитку білорусько-українських зв'язків, міцною основою яких є відкритий діалог, взаємна повага і добросусідське ставлення», - йдеться у привітанні.
Читайте такожСьогодні президент України святкує 50-річчя
Лукашенко побажав Порошенку здоров'я, душевних і фізичних сил, а також досягнення всіх намічених цілей. При цьому він зазначив, що «вольовий характер і багатий життєвий досвід» президента України «допоможуть повернути мир і спокій на землю братської України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter