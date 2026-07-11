Німеччина купує одразу чотири нові великі бойові кораблі: як вони виглядатимуть

Перший фрегат MEKO A-200 DEU планують передати ВМС Німеччини у 2029 році.

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив фінансування закупівлі перших чотирьох фрегатів типу MEKO A-200 DEU (F128). Крім того, передбачається опціон на будівництво ще чотирьох таких кораблів, повідомляє hartpunkt.

Після погодження сторони можуть офіційно підписати контракт із компанією Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) на будівництво фрегатів. Вартість закупівлі перших MEKO A-200 DEU становитиме близько 6,3 млрд євро. Опціон на будівництво додаткових кораблів оцінується у 5,3 млрд євро.

Генеральний директор TKMS Олівер Буркхард назвав це найбільшим замовленням надводних бойових кораблів в історії компанії та заявив, що через погіршення безпекової ситуації будівництво фрегатів відбуватиметься максимально швидко. Перший фрегат MEKO A-200 DEU планують передати ВМС Німеччини вже у 2029 році.

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Рішення про закупівлю кораблів стало можливим після того, як наприкінці червня було скасовано замовлення на шість фрегатів проєкту F126. Міністерство оборони Німеччини заявило, що відмовляється від продовження цієї програми через затримки, зростання вартості та ризики, пов'язані зі зміною генерального підрядника.

Фрегати класу MEKO 200 – довідка

Розробником проєкту фрегатів MEKO A-200, включно з їхньою модифікацією MEKO A-200 DEU, є німецька суднобудівна компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Історично лінійка бойових кораблів MEKO походить від відомої німецької корабельні Blohm + Voss.

Характеристики MEKO 200:

• водотоннажність (повна) – 3400 тонн;

• довжина – 118 м;

• ширина – 14,8 м;

• максимальна швидкість – 32 вузли (59 км/год);

• дальність плавання – 6000 морських миль (близько 12 000 км);

• екіпаж – 220 осіб.

Фрегат MEKO 200 несе велику кількість різноманітного озброєння, зокрема, універсальну корабельну гармату калібру 127 мм, протикорабельні ракети, системи протиповітряної оборони та протичовнове озброєння.

Збройні сили Німеччини – інші новини

Раніше Business Insider повідомив, що німецька армія входить до п’ятірки найдорожчих у світі. Згідно з розрахунками, за витратами на оборону ФРН посідає четверте місце у світі (перші три посідають США, Китай та РФ). У 2025 році оборонний бюджет Німеччини перевищив 100 млрд доларів.

На тлі дедалі гострішої суспільної критики щодо використання рекордного військового бюджету в Міністерстві оборони Німеччини обіцяють збільшити фінансування інноваційних розробок і стартапів.

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