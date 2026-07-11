Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Незважаючи на низьку ціну, багато з цих пристроїв мають чутливі екрани, потужні акумулятори та тривалу програмну підтримку.

Журналісти Android Central склали рейтинг найкращих Android-смартфонів вартістю до 200 доларів (близько 10 000 грн), заснований на масштабних тестах. Незважаючи на низьку ціну, багато з цих пристроїв мають яскраві AMOLED-дисплеї, великі акумулятори та тривалу програмну підтримку.

До списку увійшли 5 пристроїв з різними перевагами – від автономності до камери та інших унікальних особливостей.

Лідером рейтингу став Moto G (2026). Смартфон отримав Android 16 "з коробки", задню панель із веганської шкіри, акумулятор на 5200 мА·год та 32-мегапіксельну фронтальну камеру. На думку авторів, це найбільш збалансована пропозиція в бюджетному сегменті.

Відео дня

Друге місце посів Moto G Power 5G (2024). Головною перевагою пристрою називають автономність: акумулятор ємністю 5000 мА·год та енергоефективний процесор Dimensity 7020 гарантують цілий день роботи (і навіть більше) без необхідності підзарядки.

Найкращим екраном серед смартфонів вартістю до 200 доларів визнано Samsung Galaxy A17 5G. 6,7-дюймовий екран має частоту оновлення 90 Гц, але те, що дійсно виділяє його, – це технологія Super AMOLED, яка ідеально підходить для перегляду контенту. Також телефон отримає до шести років оновлень безпеки, що рідко зустрічається в цьому ціновому сегменті.

Тим, хто шукає недорогий Android із хорошою камерою та гідною продуктивністю в іграх, експерти рекомендують CMF Phone 1. Модель оснащена процесором MediaTek Dimensity 7300 та основною камерою на 50 Мп, яка перевершує смартфони, що коштують утричі дорожче.

Завершує список захищений DOOGEE Blade 10. Пристрій має безкомпромісну міцність завдяки трьом ключовим стандартам MTA (MIL-STD-810H, IP68 та IP69K), тому підійде користувачам, яким потрібен максимально витривалий смартфон.

Раніше експерти відомого бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Так, найвигідніший для придбання флагман сьогодні продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН писав, що дешеві смартфони можуть зникнути вже у 2027 році. Причина – стрімке зростання попиту на пам'ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: