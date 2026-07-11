Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Журналісти Android Central склали рейтинг найкращих Android-смартфонів вартістю до 200 доларів (близько 10 000 грн), заснований на масштабних тестах. Незважаючи на низьку ціну, багато з цих пристроїв мають яскраві AMOLED-дисплеї, великі акумулятори та тривалу програмну підтримку.

До списку увійшли 5 пристроїв з різними перевагами – від автономності до камери та інших унікальних особливостей.

Лідером рейтингу став Moto G (2026). Смартфон отримав Android 16 "з коробки", задню панель із веганської шкіри, акумулятор на 5200 мА·год та 32-мегапіксельну фронтальну камеру. На думку авторів, це найбільш збалансована пропозиція в бюджетному сегменті.

Відео дня

Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Друге місце посів Moto G Power 5G (2024). Головною перевагою пристрою називають автономність: акумулятор ємністю 5000 мА·год та енергоефективний процесор Dimensity 7020 гарантують цілий день роботи (і навіть більше) без необхідності підзарядки.

Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Найкращим екраном серед смартфонів вартістю до 200 доларів визнано Samsung Galaxy A17 5G. 6,7-дюймовий екран має частоту оновлення 90 Гц, але те, що дійсно виділяє його, – це технологія Super AMOLED, яка ідеально підходить для перегляду контенту. Також телефон отримає до шести років оновлень безпеки, що рідко зустрічається в цьому ціновому сегменті.

Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Тим, хто шукає недорогий Android із хорошою камерою та гідною продуктивністю в іграх, експерти рекомендують CMF Phone 1. Модель оснащена процесором MediaTek Dimensity 7300 та основною камерою на 50 Мп, яка перевершує смартфони, що коштують утричі дорожче.

Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Завершує список захищений DOOGEE Blade 10. Пристрій має безкомпромісну міцність завдяки трьом ключовим стандартам MTA (MIL-STD-810H, IP68 та IP69K), тому підійде користувачам, яким потрібен максимально витривалий смартфон.

Не лише Samsung: названо топ-5 найкращих смартфонів вартістю до 10 000 грн

Раніше експерти відомого бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг Android-смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності. Так, найвигідніший для придбання флагман сьогодні продає iQOO, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

УНІАН писав, що дешеві смартфони можуть зникнути вже у 2027 році. Причина – стрімке зростання попиту на пам'ять DRAM для систем штучного інтелекту, що залишає виробникам мобільних пристроїв дедалі менше доступних компонентів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: