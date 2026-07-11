У Windows 11 знайшли функцію, яка роками непомітно 'з'їдає' оперативну пам'ять

Перші повідомлення про подібні збої з’явилися ще у 2023 році, але Microsoft поки що мовчить.

Користувачі Windows 11 вже кілька років скаржаться на витік оперативної пам'яті, пов'язаний із функцією "Зв'язок із телефоном" (Phone Link). Незважаючи на численні скарги, Microsoft досі не випустила повноцінного виправлення цієї проблеми.

Як повідомляє Neowin, винуватцем є фоновий процес Cross Device Service, який відповідає за синхронізацію смартфона та комп’ютера. За звичайних умов він працює у фоновому режимі, майже не навантажуючи систему, але у деяких користувачів ця служба починає "з’їдати" від 15 до 30 ГБ пам’яті. Причому це не одноразовий збій, а регулярне явище.

В одному з останніх випадків користувач Reddit повідомив, що під час гри Cross Device Service зайняв від 25 до 30 ГБ оперативної пам’яті. Через це "Диспетчер завдань" відкривався близько 3 хвилин, а швидкість інтернет-з’єднання впала з 900 до 150 Мбіт/с.

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При коректній роботі служба має забезпечувати обмін повідомленнями, загальний буфер обміну, передачу файлів та інші функції. Але в проблемних випадках вона, судячи з усього, потрапляє в нескінченний цикл, який з кожною годиною споживає все більше пам’яті.

Як пише Neowin, перші повідомлення про подібні збої з’явилися ще у 2023 році, але Microsoft досі офіційно не визнала її існування. У службі підтримки рекомендують встановити останні оновлення Windows і Phone Link або вимкнути "Мобільні пристрої" в автозавантаженні – але це допомагає не всім.

Якщо ви зіткнулися з цією проблемою і жодне з рішень не спрацювало, залишається або змиритися з надмірним споживанням пам’яті, або повністю вимкнути Phone Link і забути про синхронізацію між пристроями.

Раніше Microsoft несподівано продовжила підтримку Windows 10 ще на рік – до жовтня 2027 року. Примітно, що спочатку підтримка "десятки" мала завершитися ще в жовтні 2025-го.

УНІАН писав, що Windows 11 стрімко набирає популярності серед українських користувачів. Нещодавно нова ОС вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

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