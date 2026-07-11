Росіяни оприлюднили характеристики дуже небезпечного дрона 'Герань-4 Сікер'

Розвиток "Шахедів" відображає загальну тенденцію до підвищення автономності ударних БпЛА.

Росіяни виклали у мережі відео роботи нового дрона "Герань-4 Сікер" (глибоко модернізованого "Шахеда"), який становить особливу небезпеку для ЗСУ та мирних громадян. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

У представленому ролику було наведено ключові характеристики безпілотника. Зазначається, що дальність польоту дрона "Герань-4 Сікер" становить 550 км, а маса бойової частини сягає 50 кг. Завдяки турбореактивній силовій установці апарат вирізняється вищою порівняно з безпілотниками аналогічного класу швидкістю, яка становить 300 км/год.

Стверджується, що БПЛА оснащений системою машинного зору, яка дає змогу більш ефективно уражати наземні цілі. За словами росіян, така система дозволяє безпілотнику самостійно розпізнавати та супроводжувати наземні цілі на завершальній ділянці польоту, підвищуючи точність.

Відео дня

Виробником "Герань-4 Сікер" виступає "Алабуга", яка знаходиться на території Республіки Татарстан.

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За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, росіяни можуть встановити модуль "Сікер" на всіх версіях "Гераней" – від другої до четвертої. Водночас найчастіше зустрічається саме реактивна модифікація "Герань-4 Сікер".

За словами фахівця, росіяни сподіваються, що Україні буде важко працювати по реактивних цілях. Водночас українські спеціалісти це розуміють і вживають контрзаходів проти нових версій ударного безпілотника.

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