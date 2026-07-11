Apple подала до суду на OpenAI, звинувативши партнера у крадіжці комерційних таємниць

Причиною суперечок став цілий потік колишніх співробітників Apple, яких ще на етапі співбесід просили порушити угоду про нерозголошення інформації (NDA).

Apple подала позов до федерального суду Північної Каліфорнії проти OpenAI, звинувативши свого ще недавно головного партнера у сфері штучного інтелекту в крадіжці комерційної таємниці. Про це пише MacRumors.

За версією Apple, керівництво OpenAI переманювало співробітників компанії, просило їх розкривати секретну інформацію ще на етапі співбесід та обманним шляхом отримувало конфіденційні відомості. Це стосувалося не тільки технологій, а й майбутніх продуктів та навіть робочих процесів.

Головним фігурантом позову названо Танге Тане, який пропрацював у Apple 24 роки й до переходу в OpenAI обіймав посаду віцепрезидента з дизайну продуктів для iPhone та Apple Watch. Як стверджується в позові, він розкривав секрети свого колишнього роботодавця вже на етапі співбесіди з Альтманом та його компанією.

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Крім того, Apple звинувачує OpenAI у спробі отримати доступ до власної технології обробки металу. У компанії вважають, що один із підрядників розкрив секретну інформацію, оскільки представники OpenAI нібито переконали його, що діють за погодженням з Apple. У позові йдеться про те, що жодного дозволу не було, і дані могли бути отримані обманом.

OpenAI заперечує звинувачення і стверджує, що всі свої продукти, зокрема пристрій, який розробляє Джоні Айв, створює з нуля. Водночас Apple не уточнила, чи вплине цей позов на партнерство у сфері штучного інтелекту між двома корпораціями.

Конфлікт є примітним на тлі того, що ще у 2024 році Apple та OpenAI були партнерами: технології ChatGPT були інтегровані в екосистему Apple. Однак після виходу OpenAI на ринок споживчих пристроїв та придбання стартапу io, заснованого колишнім головним дизайнером Apple Джонні Айвом, відносини між компаніями загострилися.

Нагадаємо, 1 вересня Тім Кук залишить посаду голови Apple після понад 15 років керівництва компанією – його місце займе Джон Тернус. Раніше він був віцепрезидентом з розробки апаратного забезпечення. Майбутній керівник, коментуючи майбутні продукти компанії, заявив, що Apple знову готова "змінити світ".

УНІАН писав, що розробник ChatGPT може збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

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